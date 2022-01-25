Граждане Украины, получившие бустерную дозу вакцины против коронавируса, получат дополнительно 500 грн, заявил президент Владимир Зеленский.

«Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины, а стратегия «бустеризации» стала единым стандартом для все развитых стран. Бустеризация - это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы «еПоддержка» будет выдано еще 500 гривен – для граждан, которые получать 3-ю дозу», - сказал он.

Зеленский отметил, что в ближайшее время программа будет распространяться на граждан в возрасте 14-18 лет.

«Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и другое – они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги», - сказал Зеленский.

Как сообщал ForUm, 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.