Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину для экспонирования в честь 400-летия смерти украинского гетмана. Все желающие смогут посмотреть на достопримечательность уже в этом году, сообщил министр культуры и информационной политики Украины во время визита в Каунас, Литву, Александр Ткаченко.

«Решение о привозе меча Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. Впереди организация этого процесса», – сообщил Ткаченко.

В Каунасе удалось договориться о принципиальной вещи – начале культурных маршрутов Польши, Литвы и Украины. Рабочая группа будет создана уже в этом году. Также Ткаченко пригласил министров Польши и Литвы в Украину, чтобы впервые провести встречу в рамках Люблинского треугольника.

В настоящее время меч Петра Сагайдачного находится в оружействе Вавельского королевского замка в Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

Напомним, к 30-летию Независимости Украины в 2021 году в Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика.