В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины (№6543 от 24.01.2022).

Об этом сообщила представитель ВР в Конституционном суде, народный депутат Ольга Совгиря.

В проекте предлагается признать, что требования Российской Федерации к международным партнерам относительно недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением:

Конституции и законодательства Украины; Основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. (Хельсинский заключительный акт), Итогового документа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 21 ноября 1990 года (Парижская хартия для новой Европы); Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум); Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» №68/262, от 27 марта 2014 года, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и других международно-правовых актов. В проекте постановления предлагается также направить текст Обращения в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.

Обращение может быть проголосовано парламентом безотлагательно, вероятно, завтра.