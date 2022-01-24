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Британская газета The Guardian выразила недоверие касательно распространенной МИДом Великобритании информации о плане России после вторжения в Украину поставить здесь «оккупационное правительство» во главе с бывшим нардепом Евгением Мураевым. 

Так, в британском издании отметили, что «заявление Министерства иностранных дел о заговоре с целью создания промосковского правительства в Киеве содержит скудные подробности» и приводит в замешательство.  

Бывший специальный советник в МИД Великобритании Дэвид Кларк отметил в интервью изданию, что подобными сенсационными заявлениями правительство Бориса Джонсона, возможно, пытается отвлечь британцев от внутренних проблем страны. 

«В текущем непосредственном внутреннем контексте мы имеем правительство в беде, которое, откровенно говоря, имеет опыт послужной список по разработке сенсационных новостных вмешательств, призванных отвлечь внимание от своих собственных трудностей», - заявил Кларк. 

«Скудность деталей о заговоре и неожиданный дипломатический нажим после всего периода пребывания на международной арене могли обернуться для Джонсона обвинениями в том, что он использует нестабильную международную ситуацию для укрепления своего положения дома», - написала The Guardian. 

По словам британских аналитиков и региональных экспертов, опрошенных изданием, заявление МИД Великобритании не содержало никаких очевидных новых разведданных, учитывая, что Москва концентрирует войска у границы и не скрывает своего недовольства нынешним правительством страны. 

Бывший пресс-секретарь украинского МИДа Василий Филипчук, назвал британские обвинения в заговоре «смехотворными». 

«Этот сценарий сработает только при полномасштабном вторжении в Киев, - сказал он. - Город будет опустошен, его земли сожжены, и миллион человек покинет город. У нас в столице 100 000 человек с оружием, намеренных дать отпор. План может быть, но это чушь собачья», - сказал он.

Тележурналист Евгений Киселев, в свою очередь, заявил The Guardian, что оппозиционеры, выступавшие против президента Украины Владимира Зеленского, никогда не будут вести переговоры с российскими спецслужбами, как бы ни были недовольны нынешним правительством в Киеве.

Евгений Мураев, которого «назначили» главным в «оккупационном правительстве», рассмеялся в ответ на вопрос корреспондента The Guardian.

«Вы сделали мой вечер. Министерство иностранных дел Великобритании, кажется, запуталось, - сказал бывший украинский депутат. - Это не очень логично. Мне запрещен въезд в Россию. А еще там конфисковали деньги фирмы моего отца».

Среди прочего, в The Guardian ставят под сомнение подбор кандидатур в «оккупационное правительство».

Четверо из пяти названным МИД Великобритании людей живут в изгнании в Москве, что, по мнению издания, делает их связи с российским руководством скорее достоянием общественности, чем раскрытой британцами тайной. 
ForUm

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