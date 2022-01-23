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Когда у человека вырабатывается навык покаяния, ему легко бороться против себя самого, против своих страстей.

Фото: Эл Коваленко / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

По словам архипастыря, враг человеческий сначала человека склоняет к бесстыдству, а после совершения греха напускает ложный стыд.

«Обычно враг говорит человеку: «Ничего, соверши грех, потом покаешься — и получишь прощение». Когда совершишь грех, то враг другое шепчет: «Подумай, как ты скажешь, что о тебе подумают, что о тебе будут говорить…»», – добавил он.

А святые отцы, как отметил Блаженнейший, отмечают, что нужно стыдиться грешить.

«Когда согрешил, тогда снимай с себя маску стыда и иди с похвальным бесстыдством исповедуй свои грехи перед священником. Это будет спасительно и полезно для человека. Поэтому нужно приучать себя к покаянию», – отметил владыка.

Лучшее проявление покаяния - это молитва, как подчеркнул Предстоятель УПЦ.

«А самая сильная покаянная молитва – это молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного!», – отметил владыка.

По его словам, нужно приучать себя каяться перед Богом и молиться постоянно, поскольку грешим чаще, чем дышим.

«Добрые христиане исповедуются перед Господом за прожитый день: «Господи, прости, я сегодня согрешил…». Попросить у Господа прощение – это очень хорошо, у человека вырабатывается навык покаяния. Человек имеет навык грешить, а должен приобрести навык творить христианские добродетели. Когда у человека вырабатывается навык покаяния, ему легко бороться против себя самого, против своих страстей», — пояснил Блаженнейший.

Именно поэтому, как отметил напоследок Митрополит Онуфрий, нужно приносить плоды покаяния каждый день. «Тогда человек постепенно понимает горечь греха и усладу благодати», - заключил он.
ForUm

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