Лучший способ исправить ближнего - молиться за него и самому становиться лучше.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель напомнил о духовном подвиге преподобного Ионы Киевского, проводившего свою жизнь в чрезвычайном смирении.

«Разумный подвиг приводит человека к смирению, а смирение делает человека способным вмещать в себе Божественную благодать», – заметил он.

В то же время, как добавил архипастырь, если бы человек не испытывал от Бога утеху, то не мог бы не просто совершать подвиги, а даже жить.

«Пока человек получает от Бога благодатную радость, у него жизнь - это жизнь, а если Бог отнимает у человека благодатную радость, то для человека жизнь - это мучение, это смерть», – объяснил владыка.

Кроме того, по словам Предстоятеля, преподобный Иона Киевский всегда с терпением относился к человеческим падениям и немощам, всех принимал и давал добрые советы.

«Преподобный Иона - яркий пример того, что исправление мира начинается с самоисправления», - подчеркнул владыка.

Сегодня же, как заметил Блаженнейший, модно разоблачать других, указывать на чужие грехи и ошибки и исправлять все человечество.

«Это самооправдание. Тот, кто со мной рядом, может быть плохой, но я должен стараться быть хорошим. Духовное восхождение начинается с того, что я принимаю всех такими, какие они есть, терплю их во имя Бога и работаю над собой, занимаюсь своей душой. Сегодня так мало людей, которые этим занимаются. Все корректируют человечество, а себя не могут поднять ни на йоту по ступеням духовного совершенства», - отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий посоветовал брать пример с преподобного Ионы Киевского - «работать над собой и сносить немощи других».

«Если хочу, чтобы кто-то был лучше, я должен молиться за того человека, не распинаться в своих наставлениях, а сам исправляться. Проповедь самоисправления есть самая сильная, — подчеркнул владыка. — Проповедь не может так повлиять, как влияет хороший пример. Преподобный всегда творил Иисусову молитву и открывал душу для воли Божией».

В заключение Предстоятель призвал любить Бога, жить по Божественным Законам, терпеть ближнего и наблюдать за собственной душой — «чтобы не появился в ней горький корень зла, который способен отравить всю жизнь».