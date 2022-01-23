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Сообщения о том, что война с Россией неизбежна, которые распространяют в том числе наши партнеры, приводит к экономической нестабильности Украины, обеспечивая преимущество Кремлю. Как пишет Лига, об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще нет атаки. Более того, нет даже полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть огромная куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", – сказал Кулеба.

Он убежден, что в Украине это приводит к тому, что падает курс гривни, а инвесторы ставят проекты на паузу.

"Еще не совершив атаку, Путин уже, к сожалению я должен это сказать, нашими руками получает себе преимущество. Потому что если мы позволим расшатать Украину изнутри нагнетанием военного страха, то Путину и не придется нападать — все посыпется само собой, экономика посыпется", – сказал глава МИД, добавив, что сейчас поддержание экономической стабильности — "это ключевое".
ForUm

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