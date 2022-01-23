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В Украине за минувшие сутки получили прививку от коронавируса 38 861 человек. Из них более 10 тысяч – бустерную дозу.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает пресс-служба МОЗ в воскресенье, 23 января.

«Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу - 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу - 10 234 человек», - сказано в сообщении.

Всего в Украине с начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили две дозы - 14 457 249, получили дополнительную дозу вакцины 13 021 человек, а бустерную дозу - 203 445.

Всего в стране была сделана 29 829 551 прививка от коронавируса.
ForUm

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