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В Украине книгоиздательская отрасль имеет серьезную проблему – не хватает бумаги. Как пишет Главком, об этом на своей странице в Facebook написала генеральный директор издательства «Vivat» Юлия Орлова.

«Странная сложившаяся ситуация у издателей, к этому нас точно жизнь не готовила: с одной стороны – «ковидна» тысяча. Большинство людей потратило ее на книги, и это не может не радовать. С другой стороны – хиты и бестселлеры «вымывались», а на допечатку нет бумаги», – сообщила Орлова.

Сегодня состоялась конференция, инициированная и организованная Правлением Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, где присутствовали как издатели, так и типографии, дистрибьюторы и производители бумаги.

В ходе онлайн-совещания стало известно, что из необходимых 90 тыс. тонн бумаги в Украине производится примерно 5 тонн. Производители бумаги работают на вторичном сырье, то есть на макулатуре, а ее не хватает и она даже вывозится из страны.

На закупку бумаги существуют квоты, но они небольшие, сейчас дистрибьюторы делают заказ, но бумага придет где-то в мае-августе и с открытой ценой.

«Почему вдруг такая большая проблема в мире и Украине с этой бумагой? Причин много, но хотелось бы выделить две:

С пандемией очень выросли онлайн-продажи, а все товары надо упаковывать, производства работают на изготовление крафтовой бумаги под упаковку.

Вообще в мире выросли объемы упаковки, памперсов, туалетной бумаги, средств гигиены – на все это нужно целлюлозно-первичное волокно, и все это выгоднее изготавливать, чем бумага.

Но мы не сдаемся, будем как-то решать эти проблемы, потому что нельзя же, чтобы книга стала роскошью», – объяснила генеральный директор издательства «Vivat».
ForUm

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