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Уникальные «часы Судного дня» в этом году, как и в прошлом показывают 100 секунд до ядерной «полуночи». Она символизирует конец человеческого существования.

Как пишет UA.NEWS, об этом сообщает журнал Bulletin of Atomic Scientists.

Уточняется, что ученые, среди которых несколько Нобелевских лауреатов, решили оставить стрелки часов на позициях 2021 года, поскольку пришли к выводу, что угроза для человечества не уменьшилась и на сегодня Земля по-прежнему близка к возможному ядерному апокалипсису.

Подчеркивается, что на данные выводы повлияла напряженность в отношениях США, России и Китая, угроза новых войн (в Украине и Тайване), усиленное развитие гиперзвукового оружия, ядерного вооружения и соответствующих программ, испытания противоспутникового оружия.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили в Африке старейшую в мире соцсеть, процветавшую уже 50 тысяч лет назад. Люди в ней передавали сообщения с помощью ожерелья из яичной скорлупы.
ForUm

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