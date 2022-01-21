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Группа ученых и экспертов решила в этом году оставить стрелки Часов Судного дня на отметке 100 секунд до конца света.

Об этом говорится в бюллетене ученых-атомщиков, создавших эти символические часы, передает Укринформ.

В то же время, эксперты называют ряд угроз, из-за которых стрелки уже в этом году могут перевести вперед. В частности, отмечается, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, и все три страны принимают участие в ряде усилий по модернизации и расширению собственных ядерных арсеналов.

Среди других ядерных вопросов, вызывающих обеспокоенность: ядерная и ракетная экспансия Северной Кореи и неудачные попытки возобновить ядерное соглашение с Ираном.

Также ситуация вокруг Украины может потенциально перейти в «горячую» - наращивание российского военного контингента у ее границы увеличивает напряжение.

Как известно, проект Часов Судного дня с 1947 года ведет американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Часы показывают символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы (время до полуночи). Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии. Сами часы хранятся в Чикаго.
ForUm

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