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Сегодня в Украине празднуют День Соборности. В этот день в 1919 году провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина.

День Соборности в Украине отмечают с 1999 года. УНР и ЗУНР объединились 22 января 1919 года в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

Приветствуя январское решение УНРады, Директория торжественно объявила о том, что:

"Отныне воедино сливаются веком оторванные друг от друга части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина; Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика".

Была организована "живая цепь" патриотическими силами. Миллионы украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности.

С тех пор в Украине "живые цепи" создавались неоднократно, символизируя единство украинского народа, а День Соборности сейчас отмечается на государственном уровне уже ежегодно.
ForUm

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