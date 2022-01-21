также в разделеОбщество
ГБР: Первым убитым на Майдане был не Нигоян
«Такого за два года не видели»: Школы Львова переходят на удаленку из-за COVID-19 18
Прикарпатье переходит в «красную зону» 17
Экс-депутату Хмельницкого облсовета дали 7 лет тюрьмы 7
Разведка: РФ перебрасывает в ОРДЛО танки, САУ, боеприпасы и наемников 17
СБУ: Псевдоминирования заказывают через телеграмм-чаты, управляемые спецслужбами РФ 17
На Николаевщине военный прикрыл побратима от взрыва гранаты 18
«Деньги сп***ены»: СМИ опубликовали разговор чиновников о срыве строительства хранилища в Чернобыле 41
В Одессе пограничники организовали банду, похищавшую людей 22
Reuters опубликовал новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины 62
В Турции нашли документы украинского моряка, пропавшего год назад после кораблекрушения 24
Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении судье, бывшим следователю и прокурору 16
В Польше за год около шести тысяч новорожденных получили украинское гражданство 21
В пунктах вакцинации на ж/д вокзалах начали вводить бустерную дозу 10
СБУ разоблачила 13 «донских казаков», воевавших против сил АТО 29
В Украине утвердили День чествования защитников Донецкого аэропорта 41
Судья, избравший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск 19
Школы Буковины переходят на удаленку 10

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти, установленных на временно оккупированных территориях страной-агрессором. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-центре СБУ.

Как свидетельствуют материалы следствия, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое «специализировалось» на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.

За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ​​гривен.

Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы, «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.

В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:

  • 300 банковских карт клиентов – «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли на ВТО;
  •  компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  •  «черную бухгалтерию»;
  •  в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет около 6 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра».

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомление о подозрении другим причастным к сделке лицам.

Мероприятия по разоблачению и прекращению незаконной финансовой деятельности проводились сотрудниками Главного Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8267 грн.
13
Теги