Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти, установленных на временно оккупированных территориях страной-агрессором. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-центре СБУ.

Как свидетельствуют материалы следствия, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое «специализировалось» на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.

За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ​​гривен.

Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы, «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.

В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:

300 банковских карт клиентов – «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли на ВТО;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

«черную бухгалтерию»;

в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет около 6 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра».

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомление о подозрении другим причастным к сделке лицам.

Мероприятия по разоблачению и прекращению незаконной финансовой деятельности проводились сотрудниками Главного Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.