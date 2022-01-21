В немецком городе Бремен среди захоронений советских солдат археологи нашли остатки украинцев, исчезнувших во время Второй мировой войны: Ивана Пастернака, Сергея Селика (Зелика) и Николая Ковальчука. Попытаются идентифицировать других, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству. Строительная площадка должна была быть расположена на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен II Мировой войны. Местным местом захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как «Русское кладбище».

«Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не русское, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы», - пишет министр.

Дипломаты вместе с местными активистами обратились к местным властям и настояли на важности для Украины исследования этого места и достоинства всех жертв.

«Мы добились остановки строительства и проведения тщательного исторического исследования, раскрывшего сенсацию», - отметил Кулеба.

После войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. Но в 1947-1948 годах были перезахоронены только 456. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам были прекращены, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования.

Благодаря работе дипломатов, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года. Дипломаты организовали поездку пяти студентов-археологов КНУ им. Т.Шевченко под руководством кандидата исторических наук Татьяны Пастушенко. С 15 по 29 августа они приняли непосредственное участие в раскопках. Именно украинские студенты нашли первые находки (отдельные кости, солдатские номерные жетоны).

Среди них был и жетон №14683, который нашел студент Александр Глущенко. Жетон принадлежал украинскому солдату Ивану Пастернаку.

«Мы обратились к исследователям Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, чтобы найти его родственников, и уже в декабре поиски дали результат. Мы нашли во Львове семью Ивана. Его дочь Мария Ивановна и три внука, Василий, Лидия и Галина.

Сказать, что они были поражены, ничего не сказать. Ну, а мы выполнили свою работу, вернули память и справедливость. Кроме Ивана Пастернака мы уже нашли еще двух украинских воинов, Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г.р., и Николая Ковальчука 1915 г.р. из Волыни. Родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, а родственников Николая еще ищем», - отметил глава МИД.

На раскопках еще есть неидентифицированные остатки, так что вскоре нас могут ожидать новые открытия. Раскопки будут продолжаться до марта 2022 года.

«Эта история важна по нескольким причинам. Во-первых, мы возвращаем Украине Украину, нашу историю и нашу память. Во-вторых, переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем русский миф о том, что все «советское» - это «русское», а соответственно, и все ложные трактовки о россиянах как единой «жертве» нацистской Германии, перед которой есть «особая ответственность», - резюмировал Кулеба.