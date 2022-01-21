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Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» направлены по железной дороге с Дальнего Востока на учения в Беларусь, сообщил Интерфакс.

«Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», - говорится в сообщении.

«Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны республики Беларусь», - заявили в Минобороны РФ.

«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России», - сообщили в военном ведомстве РФ.

18 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что проверка сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии пройдет в два этапа и завершится 20 февраля.

14 января Минобороны России заявило о начале внезапной проверки войск Восточного военного округа.
ForUm

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