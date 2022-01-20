Санкции Запада в случае вторжения России в Украину не будут одинаковыми, однако их примут скоординированно, меры будут дополнять и усиливать друг друга, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Санкции, возможно, будут не одинаковыми. Но они будут скоординированными», - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Берлине, передает Интерфакс.

Он добавил, что рассчитывает на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым проверить, есть ли возможность для дипломатического решения проблем с РФ. «Завтра, когда я встречусь со своим коллегой, будет возможность... увидеть, есть ли все еще возможность дипломатического решения. Это зависит от президента Путина, ему решать», - сказал Блинкен.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что главы внешнеполитических ведомств РФ и США Лавров и Блинкен в пятницу встретятся в Женеве и обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. По словам Захаровой, Москва ждет от Вашингтона «письменного ответа с постатейными комментариями» на проект документа - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Предложения были сделаны 15 декабря 2021 года.