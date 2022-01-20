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Украинцы готовы к возможному масштабному наступлению российских войск. Об этом  в программе Hard Talk на ВВС заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, у нас есть возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тыс., у нас 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны», – подчеркнул Резников.

Он отметил, что война в Украине идет с 2014 года, поэтому еще одно вторжение российских оккупантов не станет для страны неожиданностью.

Но на уточнение  о вероятности масштабного военного наступления министр выразил мнение, что «в Кремле еще не принято решение».

Вместе с тем, Резников уверен, что «они начали кампанию по дестабилизации в Украине», составляющую гибридную войну.

«Главная цель Кремля – это устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в нашей стране», – говорит глава минобороны.

В частности, это касается произошедших недавно кибератак на украинские правительственные ресурсы.
ForUm

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