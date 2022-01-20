В ночь на 18 января неизвестные проникли в служебное помещение Западного апелляционного хозяйственного суда и украли личное имущество, сообщается на портале Судебная власть Украины.
По факту проникновения полицией возбуждено уголовное производство, ведется следствие.
При этом в пресс-службе призвали СМИ не искажать информацию.
Издание Высокий замок сообщило, что злоумышленник сломал сейф и вытащил из него, внимание 120 тысяч долларов.
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