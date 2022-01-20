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В ночь на 18 января неизвестные проникли в служебное помещение Западного апелляционного хозяйственного суда и украли личное имущество, сообщается на портале Судебная власть Украины.

По факту проникновения полицией возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

При этом в пресс-службе призвали СМИ не искажать информацию.

Издание Высокий замок сообщило, что злоумышленник сломал сейф и вытащил из него, внимание  120 тысяч долларов.
ForUm

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