Государственный департамент США одобрил запрос стран Балтии и разрешил им поставлять летальное оружие американского производства в Украину, сообщает издание «Politico».

«Государственный департамент разрешил трем союзникам по НАТО поставлять в Украину противотанковые ракеты и другое оружие американского производства», - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что в соответствии с правилами экспортного контроля США Литва, Латвия и Эстония должны были получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать свое оружие Украине.

«В ближайшие дни администрация Байдена также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму 200 миллионов долларов», - отмечают журналисты.

Ранее появилась информация, что Эстония, Литва и Латвия обратились в госдепартамент США с просьбой одобрить передачу ими части имеющегося у них оружия американского производства Украине. В частности, речь шла о поставках противотанковых средств и ракет класса «земля-воздух».

Кроме того, страны Балтии также одновременно запросили разместить на их территориях дополнительные силы НАТО.