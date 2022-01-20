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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти украинских военных, погибших в этот день за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства.

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ОП.

Возле Памятного колокола, расположенного на территории Министерства обороны, были объявлены фамилии 54 военнослужащих, павших в этот день в разные годы войны. Среди них – 51 воин, героически погибший 20 января 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.

После каждой озвученной фамилии военнослужащий роты почетного караула бил в колокол, а салютная группа делала залпы из стрелкового оружия.

Потом президент возложил цветы к Памятному колоколу.

В церемонии чествования также приняли участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Украины Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В этот день семь лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт, оборона которого длилась 242 дня.
ForUm

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