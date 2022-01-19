Срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в «Дии», подтверждающих вакцинацию от коронавирусной болезни, сокращен с 365 до 270 дней. Соответствующие изменения были внесены в постановление КМУ №677 от 29 июня 2021 г., сообщила пресс-служба Минздрава.

Новый срок действия цифрового сертификата изменяется для трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного. Их действие составит 9 месяцев и будет считаться с момента получения человеком второй дозы прививки.

Кроме того, этим постановлением правительство утвердило клинические основания для формирования сертификата на основании получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. В частности, цифровой документ можно сформировать после получения вакцины, что соответствует утвержденным схемам введения бустерной дозы.

При этом важно соблюдать рекомендованный период введения бустера – он имеет наивысшую эффективность в период введения от 180 до 270 дней после получения основной прививки. Если же вы пропустили введение бустера в указанные сроки – нужно стараться сделать его как можно скорее для корректной генерации сертификата.

Возможность сформировать COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в приложении «Дия» в конце января.

В Минздраве отметили, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной раньше был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.