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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель получила предложение от генсека ООН Антониу Гутерриша о работе в этой международной организации. Об этом сообщило в среду агентство ДПА со ссылкой на источники.

По их данным, Гутерриш предложил Меркель «возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ», передает Интерфакс.

Отмечается, что соответствующее предложение генсек ООН направил экс-канцлеру ФРГ в письме. Информации об ответе Меркель не приводится.

Агентство указывает, что Консультативный совет по глобальным общественным благам является одним из ключевых проектов Гутерриша по реформированию ООН в рамках его второго срока на посту генсека этой организации. В прошлом году в докладе он писал, что «попросит консультативный орган высокого уровня, возглавляемый бывшими лидерами, определить глобальные общественные блага и другие сферы общих интересов, где наиболее срочно нужны улучшения в управлении».

Между тем, согласно источникам агентства, вероятность того, что Меркель примет это предложение, считается низкой.

 Официально Меркель покинула должность канцлера ФРГ 8 декабря. Новым канцлером ФРГ стал министр финансов Олаф Шольц.
ForUm

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