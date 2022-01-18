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В ближайшее время Европа будет нуждаться в газе, для этого ей нужна надежная Россия, заявила глава МИД РФ Анналена Бербок.

«Нужно, чтобы мы сотрудничали, ведя наши экономики на устойчивые рельсы. Без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис», - сказала она во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, «нам нужна, в том числе, и надежная Россия для того, чтобы на ближайшие годы обеспечивать Европу газом, в котором мы будем несколько лет нуждаться».
ForUm

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