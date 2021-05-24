Подорожание стоимости проезда в столичном метро неизбежна, однако окончательный тариф пока не утвержден и будет компромиссным. Об этом сообщила заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передают «Комментарии».

По словам Макогон, на сегодняшний день метрополитен столицы работает в убыток, а себестоимость проезда в подземке составляет более 20 гривен.

Она отметила, что при этом, новая цена на проезд в метро будет компромиссной. Чиновница сказала, что метрополитен уже направил все необходимые документы в профильный департамент по транспорту, теперь вопрос стоимости проезда будут анализировать экономиста и специалисты управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.



Напомним, коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» призвали власти столицы поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд.