Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области ведет переговоры со столичными властями о совместной выработке антикризисных мер.

«Подорожание отсрочено предварительно до субботы! На этой неделе будет рабочая встреча частных перевозчиков с представителями КГГА, мы попытаемся совместно выработать ряд действенных антикризисных мер, которые позволят не допустить банкротство перевозчиков или ухудшение качества обслуживания пассажиров», - заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, разрешение со стороны КГГА перевозить пассажиров в количестве 50% от общей вместимости позволило улучшить провозную способность транспорта общего пользования, однако незначительно повлияло на убыточность рейсов маршруток.

«В нашей ситуации разрешили перевозить 22 пассажира (было 11), что снижает наши убытки, но, к сожалению, не позволяет окупить затраты на перевозки», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить об официальном запрете работы маршруток. Глава ассоциации Игорь Моисеенко заявил, что работа в условиях карантинных ограничений крайне убыточна. Он также сообщил о намерении поднять стоимость проезда с 8 до 10 грн на 30-40% киевских маршрутов уже в ближайшую субботу и подчеркнул, что даже при этом не будут покрыты затраты даже на топливо. Кличко назвал это намерение манипуляцией.