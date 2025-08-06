Страх миру: Путін свідомо загнав себе у глухий кут

Російський диктатор Володимир Путін свідомо загнав себе у глухий кут, у якому завершення війни без досягнення заявлених військових цілей не виглядає перемогою в очах російської армії та суспільства. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін не готовий завершувати війну, оскільки російське суспільство та військові не сприймуть такого рішення, повідомило джерело у Кремлі.

«Москва веде цілеспрямовану багаторічну кампанію з обґрунтування максималістських воєнних цілей Путіна як необхідних для існування російської держави та мобілізації суспільної підтримки затяжної війни», — вважають аналітики.

Кремль свідомо формує суспільні настрої на підтримку війни, використовуючи державні та незалежні соціологічні опитування, які показують високий рівень підтримки агресії серед населення.

Крім того, Путін активно інвестує в оборонно-промислову базу Росії, роблячи військові витрати ключовим елементом внутрішнього виробництва. Аналітики переконані, що різке скорочення оборонних замовлень може завдати серйозного удару по економіці РФ у середньостроковій перспективі. Це змушує Кремль шукати нові збройні конфлікти для збереження нинішньої економічної моделі.

«Путін свідомо культивував відданість російського суспільства своїм воєнним цілям і не створив передумов для відступу чи прийняття мирного врегулювання, яке не досягає його початкових завдань», — йдеться у звіті.

Як повідомляло раніше ForUa, на тлі небажання Кремля йти на поступки, президент США Дональд Трамп ініціював дипломатичну спробу завершення війни. Наприкінці липня він заявив, що скорочує термін досягнення мирної угоди з 50 до 10 днів, встановивши «дедлайн» для домовленості — 8 серпня. Трамп попередив, що у разі відмови Росії від переговорів США запровадять санкції проти РФ і країн, які продовжують купувати російську нафту.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф перебуватиме в Москві для обговорення умов мирної угоди.