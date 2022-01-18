Сегодня ночью в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль «Aуди», который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба погранкомитета Беларуси.
Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. Кроме того, при попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы.
В целях недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие – произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси.
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Военнослужащему оказана медицинская помощь в Пинской центральной районной больнице.
«На фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение», - заявили в погранкомитете Беларуси.
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