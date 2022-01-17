По информации Кабинета Министров, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19 – недельное количество выявленных случаев возросло почти вдвое: 55 тыс. на прошлой неделе против 28 тыс. позапрошлой.

Число активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализировано около 11 тыс. граждан. Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

По прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных, так же как и в других странах, в том числе европейских.

Из-за превышения коэффициента выявленных больных Ивано-Франковской и Сумской области в настоящее время находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности. Остальные области Украины – в «желтой» зоне, сообщили в Кабмине.

В Украине только недавно разрешили введение бустерной дозы вакцины против COVID-19, но уже почти 100 тыс. граждан получили третью прививку.

В общем, растут темпы вакцинации по сравнению с праздничной неделей. По информации Министерства здравоохранения, на прошлой неделе было привито 552 тыс. граждан, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн ​​прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн украинцев, из которых 14,28 млн получили две дозы.

Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан относительно необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодняшний день почти 100 тыс. украинцев сделали третью прививку.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» на линии разграничения.

Глава государства отметил, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.

Кроме того, как доложили чиновники, в ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе «еПоддержка» вакцинированными лицами старше 60 лет.

Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.