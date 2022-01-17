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На Черкащине верующие Украинской Православной Церкви отметили 30-летие возрождения Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря.

Фото: Черкасская епархия УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. 

За богослужением молились настоятельница монастыря игуменья Иллария (Топитчак) с сестрами, а также гости из других обителей.

Митрополит Феодосий рассказал присутствующим о выдающейся роли Мотронинского монастыря в деле сохранения Православия в Украине.

*** Мотронинский монастырь расположен в селе Мельники Черкасской области на территории так называемого скифского мотронинского городища. Точная дата основания неизвестна. По преданию, в 1085 году переяславский епископ Павел заложил в Мотронинском монастыре церковь Иоанна Предтечи. В XIII и XVII веках обитель разоряли монголо-татары и турки, но впоследствии она снова возрождалась. В середине XVIII века Мотронинский монастырь стал одним из центров борьбы против церковной унии.

После революции 1917 года и гражданской войны обитель страдала от многочисленных набегов банд, в том числе и отрядов красноармейцев. Во время Второй мировой войны фашисты разрушили деревянную церковь Иоанна Златоуста. Она была расстреляна танками вместе с молящимися там людьми. После войны то, что осталось от монастыря, продолжало разрушаться.

В 1991 году Мотронинский монастырь вернули Церкви, его возрождение началось в 1992 году. Силами религиозной общины и монахинь эта древняя обитель была отреставрирована и сегодня является одной из наиболее значимых святынь Правобережной Украины.
ForUm

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