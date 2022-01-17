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В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего в конце августа прошлого года.

Как сообщила пресс-служба полиции, труп мальчика 2010 года рождения, разыскиваемого, как пропавшего без вести, обнаружен закопанным в погребе на территории частного дома. В совершении тяжкого преступления обоснованно подозреваются двое ранее судимых мужчин.

Ученик школы-интерната 2010 года рождения находился в розыске как безвестно исчезнувший с августа прошлого года. В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по данному факту, сотрудники полиции не прекращали следственно-розыскные меры.

При проверке и реализации оперативной информации на территории Акимовского территориального общества, работниками сектора криминальной полиции в погребе частного дома был обнаружен закопанный труп ребенка. Место происшествия осмотрено следственно-оперативной группой отдела полиции №1 Мелитопольского районного управления. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

По собранным в настоящее время материалам, следствием открыто уголовные производства по признакам особо тяжких преступлений, определенных в ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 «Умышленное убийство» и ч.3 ст.146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины.

Установлены лица двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, причастных к совершению этих преступлений. Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений. Оперативниками установлено, что они совершили похищение мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

В настоящее время полицейские принимают неотложные меры по установлению местонахождение и задержанию преступников.
ForUm

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