На Западе предполагается, что Путин создает напряжение на границе с Украиной, чтобы поднять свой рейтинг, пишет The Times.

Однако мало признаков того, что россияне готовы снова объединиться вокруг своего лидера, как в 2014 году, добавляет издание.

Сейчас пенсионеры, которые ранее жаловались на украинские власти, которые называли «хунтой», больше сетуют на продуктовые цены, передает ВВС.

Рейтинг Путина опустился до 32% - частично из-за санкций Запада, пишет газета.

Государственное телевидение раздувает пламя войны, однако риторика более сдержанна, чем восемь лет назад, когда российские СМИ неправдиво обвиняли украинских военных в распятии трехлетнего мальчика.

Российская оппозиция, чьи лидеры в тюрьме, эмиграции или просто мертвы, тоже едва высказывается на этот счет, отмечает издание.

«Московская интеллигенция сейчас мало говорит об Украине», – говорят журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган.

Однако барабаны войны становятся громче, добавляет газета. Переговоры между США, НАТО и Россией на прошлой неделе остановились в мертвой точке, «приближая вероятность войны».

Многие аналитики считают, что Путин хочет осуществить то, что считает своей исторической миссией, а именно - оттолкнуть НАТО от границ своей страны.

«Я думаю, что он настроен серьезно, он не блефует», - цитирует издание главу Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.

«Если президент Путин надеялся, что патриотический подъем отвлечет внимание от недовольства из-за цен на продукты и усилит его падающую популярность, то он не увидел такого ответа», - пишет Times в редакционной статье.

«Нет того триумфального национализма, с которым встречали аннексию Крыма в 2014 году».

«В Киеве тоже нет паники. Сейчас это кажется как фальшивая война», - добавляет газета.

Западные демократии надеются, что чем больше будет сохраняться такое относительное спокойствие, тем четче Москва будет видеть цену возможного вторжения в Украину, пишет газета.

Times также называет «обнадеживающим знаком» задержания Россией группы хакеров REvil после получения информации о них от США.

«Это первый раз за многие годы, когда Россия и США сотрудничали над операцией по киберпреступности», - пишет газета.