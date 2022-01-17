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Если человек не творит волю Божию, то идет по пути смерти.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди

«В эти дни приносили Господу наши скромные молитвы - это золото, свое смирение - это ладан, свое покаяние - это смирну. Теперь готовимся к празднику Крещения Господня», - отметил архипастырь.

Как подчеркнул Предстоятель, Спаситель показал, как побеждать грех.

«Он был таким же человеком, как каждый из нас. Как Человек, Спаситель терпел голод, жажду, уставал, переживал и плакал. Дьявол соблазнял Его больше, чем нас. Но Господь победил все искушения через Слово Божие, через Закон Божий, через Священные правила, которые Бог даровал человечеству для того, чтобы побеждать зло. У нас есть высший образец в Спасителе того, как человек должен противиться дьяволу и греху, жить благочестиво и хвалить волю Божию», - пояснил владыка.

Ведь, по словам Блаженнейшего, в воле Божией наша жизнь.

«Если человек не творит волю Божию, то идет по пути смерти. Когда человек творит волю Божию, те священные правила, которые Бог подарил для нашей жизни, то, возможно, ему придется терпеть неудобства, но в конце жизни его ждет радость, мир и спасение», – объяснил он.

В завершении Митрополит Онуфрий пожелал Божьей помощи на пути к Вечности.

«Пусть Господь помогает каждому, чтобы не только были верующими, но и шли по стопам, которыми прошел Спаситель как Человек, которыми Он показал образец того, как должен человек жить на земле», — подытожил Предстоятель УПЦ.
ForUm

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