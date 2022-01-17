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Советник президента США по нацибезопасности Джейк Салливан заявил, что если подтвердится причастность РФ к кибератаке на Украину и если такие атаки продолжаться, США с союзниками будут работать над ответными мерами.

Об этом он заявил в интервью CBS, передает Украинская правда.

«Если выяснится, что Россия совершает кибератаки против Украины, и если это продолжится в будущем, мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом», - сказал чиновник.

По словам Салливана, администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть частью «широкомасштабных усилий России по эскалации ситуации в Украине», и США работают с украинским правительством над усилением защиты.

«Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах», — сказал советник Белого дома.

Салливан отметил, что в США еще не установили организатора кибератаки на Украину, но добавил, что его «ничуть не удивит», если им окажется Россия.

Он также напомнимл, что Россия столкнется с «серьезными экономическими последствиями» со стороны Соединенных Штатов и западных союзников, если вторгнется в Украину.

По его словам, если Россия действительно предпримет военные действия, США «примут меры, которые нанесут ущерб их экономике, нанесут удар по их стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО».

О кибератаке на правительственные сайты стало известно утром 14 января. По данным Минцифры, утечки данных не произошло. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев находятся в безопасности, поскольку из-за хакерской атаки пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Никакая группировка не взяла на себя ответственность за хакерскую атаку, но российские хакеры, связанные с Москвой, неоднократно обвинялись в кибератаках на украинские правительственные вебсайты и инфраструктуру в прошлом.

В Европейском союзе заявили, что мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на ее правительственные сайты. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что неизвестно, кто стоит за нападением, но «мы можем догадаться».
ForUm

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