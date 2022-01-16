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Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В частности, за минувшие сутки было выявлено 275 единиц военной техники боевиков РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - уточняется в сообщении.

В частности, речь идет о десятках танков, БМП, гаубиц, самоходных артиллерийских установках и комплексах РСЗО.

Также в штабе ООС заявили об обстреле беспилотника наблюдателей ОБСЕ со стороны противника в районе села Василевка.

"Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также подвергался воздействию помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние помех сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Василевки, Каштанового и Калинового", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.
ForUm

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