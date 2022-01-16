Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines заявила, что переносит выполнение полетов – они возобновятся, начиная с 15 марта 2022 года. Как пишет ГОРДОН, сообщение опубликовала 15 января пресс-служба авиаперевозчика в Facebook.

"В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиру, который приобрел билет на сайте авиакомпании, средства автоматически в полном объеме будут зачислены на карту, с которой была произведена оплата.

Если авиабилет был куплен у агента, следует обратиться по месту его приобретения для возмещения стоимости билета.

"Или предлагаем вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% от стоимости билета", – добавили в Air Ocean Airlines.

Контекст:

Авиакомпания Air Ocean Airlines была основана в сентябре 2020 года, а ее первый рейс состоялся 30 октября 2021 года по маршруту Киев-Николаев, сообщала пресс-служба госпредприятия "Антонов".

"Поддерживая инициативу президента Украины Владимира Зеленского, эта авиакомпания стала первой в стране, основным видом своей деятельности избравшей выполнение регулярных и чартерных перевозок как на внутренних маршрутах Украины, так и за ее пределами на самолетах семейства Ан-148, Ан-158 разработки ГП "Антонов", – говорилось в сообщении.

В то же время издание LIGA.net отмечало, что Air Ocean Airlines "соответствует почти всем требованиям Зеленского, кроме одного – она не государственная". 100% акций авиакомпании принадлежит владельцу небольшой транспортной компании Роману Трофимчуку, а кто спонсировал запуск Air Ocean Airlines, в авиакомпании не говорят.

В октябре во флоте Air Ocean Airlines было два самолета Ан-148, в планах было получить еще один самолет до конца года, и еще три – в течение первого-второго квартала 2022 года. В общей сложности авиакомпания планировала эксплуатировать до 10 самолетов такого типа. В сообщении ГП "Антонов" отмечалось, что самолеты принадлежат кипрской компании Cyprus Aircraft Leasing 2 и переданы авиакомпании в аренду.

1 ноября Air Ocean Airlines получила права на регулярные полеты по направлениям Киев-Львов, Киев-Черновцы, Киев-Запорожье, Львов-Днепр и Львов-Харьков, а также Киев-Ивано-Франковск, но позднее сообщила о приостановке или отмене полетов в Харьков, Черновцы и Ивано-Франковск.