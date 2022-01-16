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Хакерская группировка UNC1151 может быть причастна к последним кибератакам на украинские правительственные сайты. Как пишет Крым.Реалии, об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк.

«Эта кибершпионская группа аффилирована со спецслужбами Беларуси», – сказал Демедюк в интервью агентству Reuters.

По словам Демедюка, ранее возглавлявшего киберполицию Украины, UNC1151 имеет опыт хакерских атак против Польши и стран Балтии.

«Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время», – добавил он.

О кибератаке на правительственные сайты стало известно утром 14 января. В СБУ сообщили, что утечка данных в результате кибератаки, по предварительной информации, не произошла. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев находятся в безопасности, поскольку из-за хакерской атаки пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Никакая группировка не взяла на себя ответственность за хакерскую атаку, но российские хакеры, связанные с Москвой, неоднократно обвинялись в кибератаках на украинские правительственные вебсайты и инфраструктуру в прошлом.

В Европейском союзе заявили, что мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на ее правительственные сайты. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что неизвестно, кто стоит за нападением, но «мы можем догадаться».
ForUm

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