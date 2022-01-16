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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.

Как пишет Новое время, об этом он сказал в интервью CNN.

«Мы живем в мире фальшивых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. Пока это не доказано […] Мы будем продолжать утверждать, что это фейковые новости. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — сказал Песков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой против Украины может стоять Россия.

В Службе безопасности Украины заявили, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.

В ночь на 14 января в Украине произошла масштабная атака хакеров на сайты госструктур: не работали сайты МИД Украины, МВД, ГСЧС, ряда других ведомств, а также портал Дия. По данным Госспецсвязи, пострадали около 70 сайтов госорганов регионального и общенационального уровня.

Хакеры оставили одинаковое послание на украинском, польском и русском языках. В сообщении утверждалось, что все личные данные украинцев загружены в общую сеть, а информация на компьютере уничтожается и не подлежит восстановлению. В СБУ это опровергли и заверили, что утечки персональных данных из-за кибератаки не произошло.
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