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Как известно, с 2011 года на экранах украинских телевизоров вышло знаменитое песенное шоу. Оно является адаптацией формата The Voice, которое впервые показали в Нидерландах.

Активными действующими лицами передачи есть певцы-участники и четыре тренера, которые по совместительству являются популярными музыкантами, представляющими тот или иной музыкальный жанр. Они отбирают участников и формируют свою вокальную команду, с которой они будут сотрудничать на тех или иных этапах проекта.

Как пишет ZNAJ.UA, недавно украинский журналист Слава Демин взял интервью у продюсера проекта Владимира Завадюка, часть которого он опубликовал в ТикТок-странице. На записи видно, как журналист спрашивает у продюсера про звезд, с которыми было большинство конфликтов.

"Это Наташа Могилевская, которую я очень люблю, и это Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтоб я ее не любил, она не любила меня. Но это не так", - сообщает Завадюк.
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