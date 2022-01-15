Наказом міністра оборони Олексія Резнікова в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних силах України у 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня 2022 року, пише Цензор.НЕТ.

"Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у ЗСУ з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони", – зазначив міністр Резніков.

За його словами, готуючи системну реформу грошового забезпечення, триває робота над покроковим підвищенням виплат в межах тих ресурсів, які залучаються.

"До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках тих завдань, які ставить Президент України", – додав він.

У Міноборони підкреслили, що загалом упродовж року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10-16 тис. грн.