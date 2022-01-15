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Дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от кремлевского руководства, которое должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.

Об этом заявила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

«Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут», – отметила официальный представитель администрации.

Она подчеркнула, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, «это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы тех, что имели место в 2014 году». Если же в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, «мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают», отметила пресс-секретарь Белого дома.

«Но в конечном итоге это выбор, который должны сделать они», — подчеркнула Псаки.

Напомним, на этой неделе в Европе состоялись три раунда переговоров с российской стороной в форматах Диалога по стратегической стабильности США-РФ, Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ.
ForUm

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