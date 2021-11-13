США поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию против нее в любых формах. Вашингтон ведет переговоры с Киевом и Брюсселем по передвижению войск РФ.

Как пишет UA.NEWS, об этом сообщило издание «Голос Америки» со ссылкой на заявление спикера Белого дома Джен Псаки, США также провели дискуссии с российскими чиновниками по Украине и американо-российским отношениям в целом.

«Как мы дали понять в прошлом, и мы также дали понять им прямо — эскалационные или агрессивные действия России вызвали бы большую обеспокоенность Соединенных Штатов. Мы призываем к немедленному возобновлению режима прекращения огня, мы поддерживаем нашего партнера Украину и осуждаем российскую агрессию против Украины в любых формах», — заявила Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказал предположение, что Вооруженные силы России проводят «нерегулярные действия» у границы с Украиной. Вместе с тем, по его словам, США не имеют понимания происходящего.

Напомним, 30 октября американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванные источники, опубликовало информацию о наращивании военной силы и передислокации войск России в непосредственной близости к границам с Украиной. В частности, сообщалось о накоплении войск на территории полигона вблизи российского города Ельня – т.н. «Ельнинского полигона».

В Минобороны Украины опровергли эту информацию. Ведомство уточнило, что по состоянию на начало ноября, вблизи украинской границы и в ОРДЛО, сосредоточена группировка войск агрессора общей численностью около 90 тысяч человек. В их состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ.