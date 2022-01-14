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Визит президента Азербайджанской Республики в Украину качественно наполняет стратегическое партнерство между двумя государствами в политической, экономической и плоскости безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с азербайджанским коллегой в Киеве.

«Мы подробно обсудили все сферы существующего сотрудничества и все возможности для его усиления. Результат встречи – шесть двусторонних документов о сотрудничестве: в сельском хозяйстве, энергетике и торговле. Их реализация упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность, увеличит объем двустороннего товарооборота. У нас много планов, о которых мы подробно говорили с президентом Азербайджана», – рассказал глава Украинского государства.

Несмотря на пандемию, товарооборот между двумя странами не только не снизился, но и впервые за последние семь лет достиг рекордных показателей – почти 1 млрд дол. США. Однако, отметил Зеленский, это не предел, и сегодня государства поставили перед собой новую амбициозную цель – к 2024 году увеличить объем двусторонней торговли.

Отдельно обсуждалось участие азербайджанского бизнеса в крупной приватизации Украины.

В этом контексте Зеленский и Алиев договорились провести в первой половине текущего года заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

 «Следующий шаг – организация заседания Совета президентов Украины и Азербайджана», – сказал глава Украинского государства.

Еще одной актуальной целью президент Украины назвал развитие транзитного потенциала и создание соответствующей инфраструктуры.

«Мы должны активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации. Мы и дальше будем совместно работать над рядом перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову», – сказал он и добавил, что поднимались вопросы сотрудничества и в других важных отраслях.

Алиев со своей стороны отметил, что у отношений Украины и Азербайджана много возможностей. В частности, президент Азербайджанской Республики отметил планы сотрудничества в сфере энергетики, а также возможности для наращивания сотрудничества в нефтепереработке.

Кроме того, обсуждалось обеспечение продовольственной безопасности путем создания совместных предприятий в пищевой промышленности и совместных инновационных мер.

По словам Президента Азербайджана, подписанные сегодня документы будут способствовать укреплению двусторонних отношений.

«Мы готовы к сотрудничеству во всех сферах, и хочу повторить, что все сотрудничество базируется на нашей крепкой дружбе», - заметил Алиев.
ForUm

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