Фотография мужчины в бразильской Амазонии, который несет на спине своего отца после прививки, стала вирусной в интернете. Она символизирует сложную логистику вакцинации от Covid-19 в одном из самых отдаленных районов мира, пишет ВВС.

Фотография, сделанная врачом, изображает 24-летнего Тави, мужчину местной коренной народности, который несет на плечах 67-летнего Ваху после того, как обоим сделали прививку.

Чтобы добраться до места вакцинации, мужчины таким же образом часами двигались по лесу.

По официальным данным, в стране от Covid-19 скончались 853 коренных жителя.

Но правозащитные группы коренного населения говорят, что эта цифра намного выше. Опрос бразильской неправительственной организации Apib показал, что только с марта 2020 года по март 2021 года погибли 1000 племенных жителей.

Тави и Ваху принадлежат к коренной народности зое, насчитывающей около 325 членов. Они живут изолированно в селах, разбросанных по территории, равной 1,2 млн футбольных полей, в северном бразильском штате Пара.

Эрик Дженнингс Симес, врач, сделавший снимок, говорит, что Ваху практически не видит и ему тяжело ходить из-за хронических проблем с мочеиспусканием. Врач предполагает, что Тави нес отца на спине в течение пяти-шести часов.

Снимок сделан в январе 2021 года в начале вакцинации Covid-19 в Бразилии. Страна – одна из тех, кто больше всего пострадал от пандемии. Однако доктор Симес выложил фото в инстаграмме только 1 января этого года. Он хотел сделать «оптимистическое сообщение в начале нового года».

Когда в Бразилии началась вакцинация против Covid-19, коренное население считалось приоритетной группой. Но медики столкнулись с трудностями.

Попасть в каждый поселок было невозможно, ведь они расположены на расстоянии многих километров друг от друга, и на это понадобились бы недели.

Тогда врачи обустроили в хижине и через радиосвязь согласовали с общинами систему вакцинации. «Мы применили методы, которые уважают и принимают во внимание особенности культуры и знания народа зое», - пояснил доктор Симес.

В сентябре прошлого года Ваху умер по непонятным причинам. Тави остается со своей семьей и недавно сделал прививку третьей дозой вакцины.