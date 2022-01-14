Сторонникам санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» и других фирм, имеющих отношение к эксплуатации и сертификации газопровода, не хватило пяти голосов для одобрения соответствующего законопроекта Сенатом США.

Законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом, был отклонен в результате голосования. За документ проголосовали 55 сенаторов, против – 44, сообщает Радио Свобода.

Среди проголосовавших против – сенаторы-демократы, заявившие, что законопроект Круза повредит отношениям с Германией в то время, когда США пытаются выступить единым фронтом против России и наращивания ее войск у границы с Украиной.

Круз сказал, что голосование 55 против 44 показало, что большинство сенаторов поддерживают быстрые действия по газопроводу.

«Только немедленное введение санкций может изменить расчет Путина, остановить вторжение в Украину и снять экзистенциальную угрозу, которую представляет «Северный поток-2», – сказал Круз.

При этом за законопроект, который бы заставил администрацию Джо Байдена ввести санкции вопреки желанию президента, проголосовали и несколько сенаторов-демократов.

В то же время, демократы внесли в Сенат собственный законопроект, предусматривающий санкции против президента России Владимира Путина, его ближайшего окружения, ведущих российских финансовых институций в случае нападения России на Украину. Время рассмотрения этого законопроекта пока неизвестно.

Несмотря на разногласия по поводу санкций против оператора «Северного потока-2», подавляющее большинство американских сенаторов выступили против этого проекта, считая, что он даст Кремлю новый инструмент давления на европейские страны.

Подводный трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, контролируемый российской государственной газовой компанией Газпром, был завершен в сентябре после лет споров, но до сих пор не получил одобрения регуляторных органов Германии.

Трубопровод в Балтийском море должен удвоить поставки российского газа в Германию, что, по словам крупнейшей экономики ЕС, необходимо, чтобы помочь ей отказаться от угля и ядерной энергетики.

Но критики утверждают, что «Северный поток-2» усугубит зависимость ЕС от России и позволит Москве перенаправлять экспорт газа в обход Украины, лишая страну транзитных выплат в миллиарды долларов в год.