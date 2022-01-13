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ЕС объявил о решении продлить санкции против Российской Федерации за действия по дестабилизации Украины на следующие шесть месяцев, до 31 июля 2022 года.

Соответствующая информация обнародована в четверг на сайте Европейского совета, передает Укринформ.

«Совет ЕС сегодня решил продлить действие ограничительных мер, направленных против определенных экономических секторов Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года. Решение Совета ЕС базируется на последней оценке состояния имплементации Минских соглашений, - которые, как предполагалось, должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года», - говорится в сообщении.

В документе напоминается, что впервые упомянутые санкции были введены 31 июля 2014 года за действия России, направленные на дестабилизацию в Украине. Они предусматривали ограничения в доступе на первичный и вторичный рынки капиталов ЕС для определенных российских банков и компаний и запрещали различные формы финансовой помощи и брокерских услуг для российских финансовых институтов.

Ограничительные меры ЕС также запрещают прямой или опосредованный импорт, экспорт и передачу всех материалов, имеющих отношение к обороне, и устанавливают запрет на поставку товаров двойного назначения для военного использования или военным конечным потребителям в России.

Кроме того, санкции и далее ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, в добыче и разведке нефти.

Как сообщалось, ЕС применяет несколько видов санкций против России за ее действия, направленные против Украины. Они включают уже упомянутые экономические санкции против некоторых секторов экономики России, санкции за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, которые действуют до 15 марта 2022 года и продлеваются каждые полгода, а также ограничительные меры за аннексию Крыма и Севастополя, которые применяются на территории Крымского полуострова и действуют до 23 июня 2022 года.
ForUm

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