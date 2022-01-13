Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили народного депутата Украины VIII созыва, члена депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко», обманом завладевшего 17 тыс. долларов США. В настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов «решит вопрос» о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В ходе первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тыс. долларов США.

А 13 января 2022 советника задержали следователи ГБР при получении второй части средств - 15 тыс. долларов США.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду.

Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение Главное оперативное управление ДБР и ДСР Нацполиции.

Как сообщает Интерфакс-Украина, задержанным является Андрей Немировский.