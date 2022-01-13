«Трисвятое» - особая ангельская песня, молитва, которая помогает человеку приблизиться к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом священник Богдан Дутчак рассказал для проекта «Тайны богослужения».

«Христиане знают, что во время Божественной литургии вместе с ними славят Бога и другие разумные существа - ангелы. Вера в сослужение с бестелесными духами отражается в ряде молитв Литургии. А в некоторых песнопениях мы прямо используем слова ангельской хвалы, открытые людям удивительным образом. Именно такой песней есть Трисвятое - молитва «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!», - отмечается в анонсе.

Отец Богдан рассказал о богословском смысле «Трисвятого».

«Состоялся малый вход и после него поют Трисвятую песню. Перед ней – молитва священника, которую он читает «тайно» перед престолом в то время, когда в храме читаются тропари и кондаки. Молитва эта, по сути, продолжает малый вход. Если в молитве входа мы просили у Бога, чтобы вместе с нами на богослужение вошли ангелы, то в молитве Трисвятого священник продолжает [эту тему] – славит Бога, Которого славят Небесные Силы, Серафимы и Херувимы, благодарит за саму возможность приносить такую хвалу, прощение грехов, чтобы Господь освятил души и тела верующих», - объяснил священник.

Отец Андрей подчеркнул, что священник молится от лица всех верующих, которые находятся в храме.

«Он хвалит Творца, Который «все привел из небытия в бытие, сотворил человека по образу Своему и по подобию, и всеми Своими дарами его украсил». То есть, это попытка человека вознестись к ангельской молитве, к ангельскому славословию», - поделился отец Богдан Дутчак.