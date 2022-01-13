также в разделеПолитика
ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине 23
СМИ: Порошенко спас имущество от ареста, вовремя переписав бизнес на сына 21
Годный: Власть думает, если исключить критику, посадив Медведчука и закрыв телеканалы, ситуация сама собой рассосется, но это не так 20
По аналогии с «еПоддержкой»: У Зеленского подумывают о запуске «еСубсидии» 10
Завтра в Украину приедет президент Азербайджана 18
Международный научный центр имени Вудро Вильсона включил репрессии в отношении Медведчука и незаконное закрытие СМИ в свой ежеквартальный отчет по Украине 24
Кремль счел неудачными переговоры РФ и США 33
Генсек НАТО заявил о риске вооруженного конфликта в Европе 21
В РФ обещают НАТО контрсдерживание и контрустрашение 33
Малюська: Зеленский поручил расширить ограничения на олигархов за пределы Украины 14
Сенат США обнародовал законопроект о новых санкциях против РФ 30
В ГБР рассчитывают на избрание меры пресечения Порошенко в день его возвращения 80
Европейские СМИ критикуют Зеленского за наступление на свободу слова и закрытие независимых телеканалов 51
Посол РФ в Лондоне заявил, что НАТО подталкивает Украину к агрессии по отношению к России 86
В США рассказали о подготовке «очень болезненных» санкций против России 17
В РФ отреагировали на слова евродепутата о России – «серийном насильнике» 32
Нуланд: Россия планирует дестабилизировать Украину изнутри 28
Генсек: НАТО сохраняет политику открытых дверей 11

Предложенный американскими сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, также предусматривает активизацию военной помощи Киеву.

Так, в распространенном в среду тексте законопроекта отмечается, что «во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны и регионы», передает Интерфакс-Украина.

Авторы документа считают, что не позже, чем через 30 дней после одобрения закона госсекретарь США Энтони Блинкен должен представить в Сенате стратегию по укреплению оборонных возможностей Украины. Среди прочего, они требуют «план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане».

Кроме того, сенаторы считают нужным уделять пристальное внимание тренировке украинских военнослужащих.

США в августе прошлого года завершили вывод сил из Афганистана и больше не проводят там операций. Крест поставлен и на поставках вооружения афганской армии, так как в Кабуле к власти пришло движение «Талибан», против которого США и их союзники длительное время вели борьбу на афганской территории.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги