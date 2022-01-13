Предложенный американскими сенаторами-демократами законопроект о санкциях против России в случае ее нападения на Украину, также предусматривает активизацию военной помощи Киеву.

Так, в распространенном в среду тексте законопроекта отмечается, что «во время 2022 финансового года США должны в приоритетном порядке рассматривать поставки излишков вооружения в Украину, а не в другие страны и регионы», передает Интерфакс-Украина.

Авторы документа считают, что не позже, чем через 30 дней после одобрения закона госсекретарь США Энтони Блинкен должен представить в Сенате стратегию по укреплению оборонных возможностей Украины. Среди прочего, они требуют «план по передаче Украине вооружения, которое ранее было подготовлено для проведения операций в Афганистане».

Кроме того, сенаторы считают нужным уделять пристальное внимание тренировке украинских военнослужащих.

США в августе прошлого года завершили вывод сил из Афганистана и больше не проводят там операций. Крест поставлен и на поставках вооружения афганской армии, так как в Кабуле к власти пришло движение «Талибан», против которого США и их союзники длительное время вели борьбу на афганской территории.