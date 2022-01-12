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За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

По состоянию на 11 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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