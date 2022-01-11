Вероятное нападение РФ на Украину будет вердиктом для НАТО и большой проблемой для стран Запада, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, принципиальная позиция Украины заключается в том, что любое обсуждение вопросов системы безопасности в Европе должно начинаться с Украины. При этом победа Украины будет победой всех ее западных партнеров, продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будет одним из наибольших поражений указанных партнеров.

«Давайте начнем об этом говорить после остановки войны в Украине. Нападение России на Украину будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире», - заявил Ермак в интервью британскому телеканалу «Channel 4», отвечая на вопрос, чтобы он ответил россиянам, которые выражают озабоченность безопасностью и размещением вооружений НАТО в Украине.

Ермак также отметил, что уверен в том, что 90% населения Украины будет защищать свою страну. При этом Украина в настоящее время больше готова к возможному нападению России, чем это было в 2014 году, передает Интерфакс-Украина.

«Если это случится (РФ нападет на Украину – ред.), это будет вердикт для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснить свои обществам, почему они говорили так долго – и это случилось… Вступление в НАТО как цель записано в нашей Конституции. Только украинское общество и страны-члены НАТО могут принять это решение. Если какая-либо из стран НАТО против этого решения – пусть скажут об этом честно», - резюмировал Ермак.